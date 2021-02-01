Кешбэк без подоходного налога и оплата наличными не более 500 БВ – изменен указ о безналичных расчетах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 февраля подписал Указ № 37, которым корректируется Указ № 493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных расчетов", сообщает пресс-служба Главы государства.
Документом предусмотрены два основных изменения.
Первое касается предельного размера платежа (суммы платежей в совокупности) наличными денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями физическим лицам в рамках одной сделки. Данный размер снижен с 1 тыс. базовых величин до 500 базовых величин (или в пересчете с Br 29 тыс. до Br 14,5 тыс.). Соответствующая норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа.
Второе изменение относится к сфере налогообложения. Доходы физических лиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты. Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.
Таким образом продлевается льгота по уплате подоходного налога с кешбэка (или, как его еще называют, манибэка), установленная ранее Указом № 493 "О развитии безналичных расчетов".
Фото: БЕЛТА
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