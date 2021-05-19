Американская модель Кендалл Дженнер показала самую желанную сумку этого сезона в рекламном кампейне британского бренда Burberry.
Под желанной мы имели в виду знаковую модель аксессуара под названием Olympia. Впервые сумка была представлена на показе Burberry осень-зима 2020. Впрочем и сам креативный директор бренда Рикардо Тиши уверен, что форма Olympia идеальна и смогла передать сущность женственности. Аксессуар минималистичного дизайна представлен в нескольких расцветках.
Помимо Дженнер в съемке приняли участие диджей Shygirl и исполнительница FKA Twigs. Трио было подобрано не случайно, Тиши решил, что именно эти три невероятные женщины в его жизни олицетворяют силу и красоту женской энергии.
Кампанию снимали фотографы Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, за стиль отвечал главный редактор британского журнала Dazed & Confused Иб Камара.
Фото: burberry.com
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Кендалл Дженнер стала героиней новой рекламной кампании Burberry
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