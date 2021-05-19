Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кендалл Дженнер стала героиней новой рекламной кампании Burberry

Кендалл Дженнер стала героиней новой рекламной кампании Burberry

Американская модель Кендалл Дженнер показала самую желанную сумку этого сезона в рекламном кампейне британского бренда Burberry. 


Под желанной мы имели в виду знаковую модель аксессуара под названием Olympia. Впервые сумка была представлена на показе Burberry осень-зима 2020. Впрочем и сам креативный директор бренда Рикардо Тиши  уверен, что форма Olympia идеальна и смогла передать сущность женственности. Аксессуар минималистичного дизайна представлен в нескольких расцветках. 


Помимо Дженнер в съемке приняли участие диджей Shygirl и исполнительница FKA Twigs. Трио было подобрано не случайно, Тиши решил, что именно эти три невероятные женщины в его жизни олицетворяют силу и красоту женской энергии.



Кампанию снимали фотографы Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, за стиль отвечал главный редактор британского журнала Dazed & Confused Иб Камара. 






Фото: burberry.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Саснович пробилась в четвертьфинал турнира в Белграде
В Минске в ночь на 20 мая дорожную разметку будут наносить на 11 участках
Наехавший на правоохранителей минчанин приговорен к 11 годам колонии
Должностные лица «Тут Бай Медиа» собирались открыть счет в латвийском банке
Египет до конца мая продлил ограничительные меры из-за коронавируса
Вечер духовной музыки состоится 21 мая в БГУ
Пуховичский район заключил соглашение о сотрудничестве с Орхейским районом Республики Молдова
Храбрый кот не побоялся и обратил в бегство койота
Министр обороны Сербии: в основе дружественных белорусско-сербских отношений лежат братские связи народов и многолетняя взаимная поддержка
Легковушка и мотоцикл столкнулись на улице Калинина в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обсервер
Футболистки "Минска" победили "Неман" в женском чемпионате Беларуси
Экономическая делегация Беларуси посетила с визитом итальянский Триест
Иванец: принятие закона о недопущении реабилитации нацизма - это работа на упреждение
«Витебск» добился минимальной победы над «Ислочью» в матче футбольного чемпионата Беларуси
Минтранс: создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту через реку Рова
Послабления для вакцинированных авиапассажиров ввели более 20 стран
Отделение от Антарктиды гигантского айсберга не связывают с глобальным потеплением
В Барановичах в кратчайшие сроки устранят повреждения, причиненные домам во время падения самолета
На месте обрушения моста в Борисовском районе работают следователи
Лучшую молодую семью выберут 20 мая в Могилеве
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Конспирология – дело дурное
Кендалл Дженнер стала героиней новой рекламной кампании Burberry
Вакцина растительного происхождения от коронавируса прошла первую фазу испытаний
Белорусские дипломаты почтили память узников нацистских концентрационных лагерей в Австрии
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
Финал могилевского городского конкурса «Мы семья Беларуси» завтра пройдет в Центре творчества «Эверест»
Китай успешно запустил новый океанографический спутник
Презентация промышленного, сельскохозяйственного и научного потенциала Беларуси прошла в румынском регионе Бакэу
Беларусь и Италия обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран по широкому спектру направлений
Беларусь принимает участие в сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
Посол Беларуси встретился с ведущими региональными бизнес-ассоциациями Республики Корея
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
«Благодетели» с санкционной удавкой
МАРТ скорректировал порядок оценки выполнения нормативов соцстандартов в области торговли и общепита
Драгоценные бутоны: Bvlgari показал новые украшения из коллекции Fiorever
Более 1600 пожилых и инвалидов оздоровились в санаториях Минтруда после осложнений из-за COVID-19
Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство стюардессы в отеле в Новой Москве
Sony представила недорогой компактный смартфон Xperia Ace 2
Кочанова выразила соболезнование в связи с крушением военного самолета под Барановичами
Беларусь и Барбадос 20 мая организуют онлайн-конференцию высокого уровня по теме «интеграции интеграций»
Восстановление горевшего костела в Будславе начнут летом – события 19 мая
СК: по факту крушения самолета в Барановичах возбуждено уголовное дело
Молодежный форум ProAtom пройдет завтра в Национальной библиотеке
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ борца с режимом
В Минске Volkswagen сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе
В Беларуси в январе – апреле построили 14,6 тысячи квартир
Брестская область завершает сев яровых культур
Авторы
СКАНИРУЙТЕ