Также актриса назвала голливудских актеров инфантильными, пишет "Сплетник".

Кэмерон Диас рассказала о причинах ухода из актерской профессии шесть лет назад в беседе со своей коллегой Гвинет Пэлтроу для одного из интернет-шоу.

– Я просто решила, что хочу, чтобы в моей жизни все было по-другому. Я так долго и упорно работала, снималась в фильмах, и это такая мука. Я не оставляла места для своей личной жизни. А потом я решила перестать сниматься и сосредоточилась на своей личной жизни, на отношениях с семьей, друзьями. Затем мы с Бенджи (муж актрисы. – Прим. ред.) познакомились и почти сразу же поженились, потому что оба знали, что должны это сделать, – рассказала Диас.

И добавила, что после ухода из актерства наконец почувствовала умиротворение. К тому же, по ее мнению, голливудские актеры слишком инфантильны, так как находятся в таком положении, когда о них заботятся другие.

– Вы идете на съемочную площадку, все хотят нести вашу сумку, вам ничего не разрешается делать. Боже упаси, если с тобой что-то случится: тогда они не смогут закончить съемки фильма. В подавляющем большинстве случаев ваша жизнь просто становится ограниченной. И люди, которых вы не знаете, делают что-то для вас, обслуживают вас. Для меня это никогда не было комфортно. Это была не моя зона комфорта, – пояснила актриса.