Дзермант: атмосфера ВНС заряжает людей

, – сказал Алексей Дзермант.Отметил политолог и выступление Главы государства.– подчеркнул эксперт.Вместе с тем Алексей Дзермант сказал, что такая атмосфера заряжает людей. Поэтому когда участники ВНС поедут в коллективы, они будут передавать дух того, что услышали.– заключил эксперт.