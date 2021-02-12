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Дзермант: атмосфера ВНС заряжает людей

Так считает политолог Алексей Дзермант, который во время подведения итогов первого дня ВНС в эфире «Альфа Радио» поделился своим мнением о мероприятии.


– Всебелорусское народное собрание, по сути, это вече. Каждый его участник возвращается к себе домой и потом рассказывает родственникам, соратникам, коллегам, товарищам то, что услышал и как это воспринял. Это, на мой взгляд, воздействие даже более мощное, чем СМИ. Потому что когда ты видишь своими глазами Президента, его эмоции, выступления других высших должностных лиц, то понимаешь логику и сам заряжаешься этой энергетикой, – сказал Алексей Дзермант.

Отметил политолог и выступление Главы государства.

– Президент, кстати, мощный генератор. Четыре часа он говорил фактически без перерыва. Развлекал, кстати, своими жизненными историями и понятным всем юмором, – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Алексей Дзермант сказал, что такая атмосфера заряжает людей. Поэтому когда участники ВНС поедут в коллективы, они будут передавать дух того, что услышали.

– Все эти 2700 человек – мощные ретрансляторы энергии, которую получили во время ВНС, – заключил эксперт.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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