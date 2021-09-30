Каждый третий пожилой житель Беларуси пользуется интернетом

Каждый третий пожилой белорус пользуется интернетом, при этом более 60 процентов – ежедневно. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в Белстате, приведя данные статистического обзора к Международному дню пожилых людей. Для сравнения, десять лет назад доля пожилых пользователей была всего 2 процента.





Чем больше населенный пункт, в котором проживает пожилой человек, тем выше его заинтересованность во Всемирной паутине, утверждают в Белстате. В городах и поселках городского типа дружат с интернетом более 40 процентов пожилых жителей, в селах – только каждый пятый. Наиболее популярная цель – поиск информации: более 80 процентов опрошенных заходят с такой задачей в сеть. Для общения в социальных сетях – более 60 процентов, столько же – для просмотра и скачивания музыки, фильмов, и почти 50 процентов опрошенных пользуются электронной почтой.

Как уточнили в Белстате, под пожилыми гражданами имеются в виду лица в возрасте 65 лет и старше.

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