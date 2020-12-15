Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения – УВД

В милиции рассказали, к чему может привести использование пиротехнических изделий, сообщает УВД Миноблисполкома.
– Использование пиротехники – петард – нарушает общественный порядок, мешает отдыху граждан. Согласно ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) предусмотрен штраф от 2 до 30 БВ или административный арест. Если с пиротехникой задержаны подростки в возрасте до 16 лет, то согласно ст. 9.4 КоАП штрафные санкции – до 10 БВ. Но если перечисленные действия повторятся, то санкции будут серьезнее – от 10 до 20 БВ. Хорошо, если родители проявляют инициативу и помогают нам выявлять тех, кто продал подростку пиротехнику, – объяснили в УВД.
Так, каждый случай использования пиротехники – это шанс получить телесные повреждения. Ни один продавец не даст вам гарантию от несчастных случаев в результате использования его товара – этим и объясняется низкая стоимость изделий.
– К сожалению, среди покупателей пиротехнических изделий часто встречаются несовершеннолетние. И помимо денег, взамен на хлопушки и петарды они дают еще и свое здоровье. Хорошо, если купленная пиротехника сработает правильно и в нужное время. Но ведь бывает и наоборот, – подчеркнули стражи порядка.
Милиция активно борется с такими торговцами. Проводятся и рейды по выявлению фактов незаконной торговли и установления каналов их поступления совместно с работниками МЧС.
Правонарушители привлекаются к ответственности чаще всего по ст. 23.48 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) Кодекса об административных правонарушениях. Так, нарушение правил использования пиротехнических изделий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.
Фото Виталия Гиля
– Если использование пиротехники повлекло получение каких-либо телесных повреждений лицом посторонним, то есть стоявшим либо проходившим возле того, кто взрывал петарду, то, как результат, – возбуждение уголовного дела в отношении последнего и привлечение к ответственности: от возмещения ущерба пострадавшему до лишения свободы. Особый акцент хотелось бы сделать на подростках. Уходя из дома, ребята должны информировать об этом своих родителей, сообщить и время возвращения, на улице рекомендуется находиться в компании своих знакомых. Пусть зимние праздники и каникулы принесут всем только приятные сюрпризы, – подытожили правоохранители.
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Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения – УВД
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович