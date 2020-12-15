Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения – УВД

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– объяснили в УВД.Так, каждый случай использования пиротехники – это шанс получить телесные повреждения. Ни один продавец не даст вам гарантию от несчастных случаев в результате использования его товара – этим и объясняется низкая стоимость изделий.– подчеркнули стражи порядка.Милиция активно борется с такими торговцами. Проводятся и рейды по выявлению фактов незаконной торговли и установления каналов их поступления совместно с работниками МЧС.Правонарушители привлекаются к ответственности чаще всего по ст. 23.48 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) Кодекса об административных правонарушениях. Так, нарушение правил использования пиротехнических изделий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.– подытожили правоохранители.