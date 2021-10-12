Каждый пятый вакцинированный в Брестской области – житель Бреста

В Брестской области ускоряются темпы вакцинации против COVID-19. Первым компонентом привито более 303 тысяч человек (вторую дозу получили 212,1 тысячи), из них 53,8 тысячи – это жители Бреста (двумя компонентами привиты 40,2 тысячи горожан). Из этих цифр следует, что каждый пятый вакцинированный двумя компонентами – житель областного центра.





В последние дни в Бресте ежедневно прививаются от тысячи до полутора тысяч человек. На таких предприятиях, как городское ЖКХ, ООО «ГратиаФарм», ГП «Госстройэкспертиза по Брестской области» число вакцинированных работников превышает 80 процентов.

С минувшей недели на местном телевидении крутят социальные ролики, а на улицах установлены билборды с лицами известных брестчан. Один из тех, кто агитирует земляков за вакцинацию, – многократный чемпион мира по армреслингу Виктор Братченя.

– Я переболел COVID-19 в минувшем году, а в июле нынешнего вакцинировался. Прививки поставили моя жена и родители, – говорит Виктор, плакат с лицом которого можно видеть на билборде на съезде с оживленного Кобринского путепровода.

Известный рукоборец работает в фитнес-центре, поэтому считает, что он должен быть безопасным для окружающих. Но безопасны ли для него и друг для друга сами посетители? Ведь в фитнес-центре пока не требуют сертификаты о вакцинации, а с маской на тренажере по понятным причинам заниматься не будешь.

– Мы задались этим вопросом, обратились в горисполком, теперь ждем ответа, как быть в связи с ужесточением масочного режима, – говорит Братченя.

К слову, те, кто привился, могут получить определенные бонусы.

«Одним из первых такую акцию для вакцинированных проведет наше футбольное «Динамо». До конца сезона на оставшиеся домашние матчи команды можно будет попасть бесплатно! Для этого необходимо лишь предъявить сертификат о вакцинации», – сообщает в своем ТГ-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.