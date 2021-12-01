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Минлесхоз: многие молодые работники занимают руководящие должности в отрасли уже к 25–27 годам

Каждый пятый работник лесной отрасли – в возрасте до 31 года. Об этом sb.by рассказали в Минлесхозе. 

– Из 39 325 человек молодежи у нас 6920, – отметила пресс-секретарь министерства Анастасия Мацкевич. – Ежегодно в отрасль приходит около 250 молодых специалистов с высшим образованием и 300 – со средним специальным. 

В Минлесхозе обратили внимание на еще один любопытный факт. Так, в последнее время наблюдается заметное омоложение кадров и в руководящем составе. Многие молодые люди занимают руководящие должности в отрасли уже к 25–27 годам. 

druk@sb.by

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