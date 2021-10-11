«Каждый день – это бонус»: Алексей Талай пообщался с учителями и учащимися Партизанского района Минска

Паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель, мотивационный тренер Алексей Талай пообщался с участниками праздника «Семейные ценности. Перспективы развития», объединившего учителей и учащихся Партизанского района Минска. Площадкой для проведения встречи стала школа № 182 имени Владимира Карвата.

У участников встречи была уникальная возможность задать вопрос знаменитому спикеру. Одних интересовал секрет счастья и позитива, других – почему паралимпиец пришел в спорт, как он проводит время с детьми. А методист гимназии № 5 Людмила Василевич спросила, был ли в жизни Алексея духовный наставник, тот, кто вел его по жизни. В первую очередь главными поводырями в мире для общественного деятеля стали его родители:









– Любимые мамины песни, запах смазывающих материалов, который напоминал о папе, – эти вещи светили в той тьме, куда я попал, они оказались ступеньками, за которые я цеплялся. Одним из главных героев и примеров для меня стал дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. Когда лежал в больнице, вспоминал его слова: «А ты думаешь нам на войне страшно не было? Бежишь в бой, может, не успеешь опомниться, как упадешь бездыханно на землю. Теряли друзей, но бежали дальше, стиснув зубы, ведь там, в небольшой деревеньке, ждет твоя старенькая мама, младшая сестренка. Кто их защитит?» Я прокручивал в голове каждое слово, и это давало силу.









Для почетного гостя учащиеся и педагоги подготовили много творческих подарков. Шестиклассница школы № 182 Александра Ермакова после выступления рассказала, что долго готовила номер вместе с товарищами:

– Меняли движения, много раз репетировали. Когда узнали, что к нам приезжает Алексей Талай, то даже не сразу поверили. До этого видела его только на экране телевизора и в интернете. Его историю невозможно слушать без слез. Он большой молодец, что не сдался и смог стать примером для многих. И для меня в том числе.









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