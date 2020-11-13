Каждый десятый пассажир поездов с ненумерованными местами приобретает билет дистанционно – через терминалы самообслуживания, с помощью раздела "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и мобильного приложения "БЧ. Мой поезд". Об этом сообщается в пресс-центре Белорусской железной дороги.
В связи с распространением коронавирусной инфекции Белорусская железная дорога советует пассажирам для сокращения социальных контактов покупать билеты через дистанционные каналы продаж.
В октябре текущего года количество проездных документов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, приобретенных через мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" и единый раздел "Услуги пассажирам" сайта БЖД, увеличилось почти на 15% по отношению к предыдущему месяцу. По сравнению с январем настоящего года (на старте внедрения новой опции) активность продаж электронных билетов в этом сегменте выросла в 2,7 раза.
А вот через мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" и раздел "Услуги пассажирам" электронных билетов на поезда с нумерованными местами было куплено почти 200 тысяч, это более 37% от их общей продажи.
Опубликовано:
578
Каждый 10-й пассажир поездов с ненумерованными местами покупает билет дистанционно – БЖД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ