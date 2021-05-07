Казаков: профессия журналиста дает возможность чувствовать жизнь

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Поздравляя коллег с профессиональным праздником, руководитель отметил:– сказал Кирилл Казаков.В эфире обсудили, как изменилась работа телеканала после событий 2020 года. Было также приведено утверждение, что на СТВ сейчас «правит» Григорий Азаренок:– прокомментировал гендиректор.Он также добавил, что с начала мая реализуется крупный проект – отслеживаются рейтинги и просмотры программ и передач телеканала. По словам Кирилла Казакова, с августа прошлого года просмотры на СТВ увеличились в 1,5 раза. При этом он добавил, что 21% от всего вещания на канале составляют новости и информационные программы.Кирилл Казаков обозначил, что раньше узнаваемыми лицами белорусского телевидения были ведущие утренних и развлекательных программ, а сейчас ими стали те, кто делают политические новости.– высказался собеседник.Руководитель считает, что современное белорусское телевидение давно вышло из традиционных рамок:, – заключил Кирилл Казаков.