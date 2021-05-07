Казаков: профессия журналиста дает возможность чувствовать жизнь

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, руководитель отметил:
– Профессия журналиста дает возможность чувствовать жизнь. Она позволяет каждый день жить по-новому: сегодня репортер вещает о политике, завтра занимается криминальным расследованием, а потом может сразу отправиться в командировку в другую страну. Журналист в постоянном поиске вещей, которые заинтересуют людей, – сказал Кирилл Казаков.
В эфире обсудили, как изменилась работа телеканала после событий 2020 года. Было также приведено утверждение, что на СТВ сейчас «правит» Григорий Азаренок:
– У нас была и осталась демократическая атмосфера. Нет культа личности какого-либо журналиста, мы одна команда, в которой есть культ личности СТВ. Мы делаем большое телевидение, хочется, чтобы наши программы смотрели все больше и больше людей, – прокомментировал гендиректор.
Он также добавил, что с начала мая реализуется крупный проект – отслеживаются рейтинги и просмотры программ и передач телеканала. По словам Кирилла Казакова, с августа прошлого года просмотры на СТВ увеличились в 1,5 раза. При этом он добавил, что 21% от всего вещания на канале составляют новости и информационные программы.
Кирилл Казаков обозначил, что раньше узнаваемыми лицами белорусского телевидения были ведущие утренних и развлекательных программ, а сейчас ими стали те, кто делают политические новости.
– С сентября 2020-го сделан акцент на авторскую журналистику. К ноябрю уже была сформирована целая команда. Это и Григорий Азаренок (он был среди первых, кто сделал авторскую рубрику), Евгений Пустовой, Юлия Артюх, Игорь Марзалюк, Андрей Муковозчик, блогер Алексей Голиков. Все эти фамилии знает почти каждый белорус, – высказался собеседник.
Руководитель считает, что современное белорусское телевидение давно вышло из традиционных рамок:
– Телевидение в привычном формате уже не существует. Сегодня масса возможностей: можно смотреть наши продукты с телефона, отложить просмотр на потом. Люди заблуждаются, когда утверждают, что не смотрят телевизор. Этот контент узнаваем, и неважно, на какой площадке он выходит, – заключил Кирилл Казаков.
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