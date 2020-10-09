Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане

Текст документа публикует БЕЛТА.
– Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране, – сказано в заявлении.
Лидеры государств надеются, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.
В заявлении подчеркивается, что благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.
– Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений. Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия. Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию, – подчеркнули лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 4 октября. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа прошли 4 партии из 16 участвовавших. Вечером понедельника недовольные результатами выборов граждане собрались на митинг в Бишкеке. Утром 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1130
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter