С 7 июня Казахстан увеличит число международных авиарейсов с Беларусью, Турцией и Узбекистаном, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны.
– С 7 июня 2021 года число рейсов в Турцию возрастет, казахстанцы смогут летать в город Анталья восемь раз в неделю. Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам Алматы – Наманган, Актау – Нукус, Актобе – Нукус, Актобе – Самарканд с частотой по два в неделю. Кроме того, будет увеличено число регулярных рейсов с Беларусью по маршруту Алматы – Минск на два в неделю с каждой стороны, – уточняется в сообщении.
Отмечается, что по этим маршрутам планируют выполнять рейсы Air Astana, SCAT, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии" и "Белавиа".
Решение об увеличении количества авиарейсов приняла Межведомственная комиссия по предотвращению возникновения и распространения COVID-19 в Казахстане. Рейсы будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Фото: pixabay.com
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Казахстан с 7 июня увеличит количество авиарейсов с Беларусью, Турцией и Узбекистаном
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