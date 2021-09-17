Казахстан предлагает создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Об этом сегодня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС в Душанбе, передает БЕЛТА.
В целом президент Казахстана уверен, что ШОС может и должна сыграть активную роль в урегулировании ситуации в Афганистане.
"В эти дни во всем мире много говорится об афганской проблематике. Ситуация в этой многострадальной стране обсуждалась и вчера на заседании ОДКБ. Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и своими соседями. В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей. Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране. Только коллективными усилиями мы сможем обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами", – уверен Касым-Жомарт Токаев.
"Мы готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Убежден, этот шаг позволит повысить роль нашей организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнить деятельность ООН и других международных структур", – сказал президент Казахстана.
Он подчеркнул, что на современном этапе крайне актуальной становится проблематика региональной безопасности. Казахстан готов продолжить совместные усилия для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркобизнесом, финансово питающих терроризм и экстремизм. Кроме того, в последние годы на передний план вышли вопросы кибербезопасности, острой проблемой является и транснациональная преступность в экономической сфере.
Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении также высказался на тему борьбы с пандемией коронавируса, отметив важность скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Он, в частности, предложил другим странам использовать казахстанскую вакцину. "Ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС и их интеграция в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны", – уверен он.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность восстановления и развития торгово-экономического взаимодействия, в том числе призвал обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации совместных экономических проектов. Перспективным направлением он видит развитие фондового рынка и финансовых технологий. Была затронута и тема развития зеленой экономики.
Президент Казахстана также высказал ряд предложений в части повышения устойчивости транспортной и логистической сферы. Здесь, в частности, стоит задача повышения привлекательности нового Шелкового пути.
"Уважаемые коллеги, нам не нужны большие игры в Евразии. Нам нужен большой рывок с целью построения мирного, безопасного, устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия – опыт, механизмы, инфраструктура, общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу. Наша общая цель – превратить пространство ШОС в стабильный, экономически развитый и процветающий макрорегион", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
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