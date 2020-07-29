Казакевич: несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры

Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

- Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать, - сказал Геннадий Казакевич.

Он констатировал, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, технологии "цветных революций", которая была изобретена еще в 1970-е годы.

- Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует, - отметил первый замминистра.

Политолог Александр Шпаковский также считает, что прошедшие акции не были самоорганизацией граждан.

- Общеизвестно, что команды они получали из различных чатов в мессенджерах. По большому счету, к этим акциям готовились. Репетиция такого рода проходила еще в 2019 году к парламентским выборам, когда по призыву одного из Telegram-каналов были попытки организации протестных акций в Минске. Пришло немного людей, но уже тогда пытались организовать столкновения с сотрудниками правопорядка, - обратил он внимание.