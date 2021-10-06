Казакевич: интернет нельзя запретить, но мы должны научить людей быть ответственными за свои действия в соцсетях и мессенджерах

, – подчеркнул Геннадий Казакевич.Начальник криминальной милиции также отметил, что правоохранители сейчас занимаются нейтрализацией движений, открыто пропагандирующих идеи экстремизма и терроризма. Также выявляют в интернете авторов комментариев с призывом уничтожать силовиков и членов их семей.– считает гость программы.– подчеркнул Геннадий Казакевич.