Казакевич: интернет нельзя запретить, но мы должны научить людей быть ответственными за свои действия в соцсетях и мессенджерах

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ.
– Беларусь столкнулась с беспрецедентной угрозой внутреннего терроризма. Определенные силы пытаются и будут пытаться посеять в белорусах страх, ненависть и неуверенность, чтобы тем самым дестабилизировать ситуацию в стране, – подчеркнул Геннадий Казакевич.
Начальник криминальной милиции также отметил, что правоохранители сейчас занимаются нейтрализацией движений, открыто пропагандирующих идеи экстремизма и терроризма. Также выявляют в интернете авторов комментариев с призывом уничтожать силовиков и членов их семей.
– Я смотрю в глаза этих людей: помимо морально-этической точки зрения меня интересует их внутренний мотив. В моем понимании они воспринимают объективную реальность как некую компьютерную игру, не понимая ответственности, людской боли от трагедии, которая случилась, – считает гость программы.
– За свои действия они несут либо административную, либо уголовную ответственность. Все зависит от того, что гражданин написал. Как этому противодействовать? Надо рассматривать проблему в комплексе. Если мы говорим об экстремизме и терроризме, мы должны у граждан породить тотальное неприятие такой формы реакции и выражения политической воли, согласия или несогласия. Интернет нельзя запретить, но научить людей быть ответственными за свои действия в соцсетях и мессенджерах мы должны и можем, – подчеркнул Геннадий Казакевич.