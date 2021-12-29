Кайрат Аман: белорусскоязычное издание «Шлях Абая» – яркое событие в межкультурном сотрудничестве

Яркая презентация в Минске романа-эпопеи казахского и советского писателя Мухтара Ауэзова «Путь Абая», переведенного на белорусский язык, собрала известных ученых, литературоведов, литераторов и переводчиков.

Над переводом 4-томного издания трудился белорусский писатель, поэт и переводчик Михаил Поздняков. Работа над переводом была начата в 2020 году, ознаменованном 175-летием казахского мыслителя, писателя и музыканта Абая Кунанбаева.

Приветствуя участников презентации, советник-посланник посольства Казахстана в Беларуси Кайрат Аман отметил, что издание романа «Шлях Абая» – знаменательное событие в общественной и культурной жизни Беларуси, позволяющее лучше узнать и понять дружественный казахский народ, его страну, историю, истоки духовности и ментальность. Это также станет новой вехой в истории казахстанско-белорусского культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кайрат Аман напомнил, что в 2021 году широко отмечается 175-летие казахского акына Жамбыла Жабаева, к творчеству которого обращались классики белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колас. Таким образом перекидывались мостики во времени и в сотрудничестве казахской и белорусской литератур.

В этой связи дипломат подчеркнул, что для посольства Казахстана в Беларуси большая честь продолжать заложенное столетия назад взаимодействие культур и народов.

Кайрат Аман считает символичным, что это мероприятие завершает уходящий год 30-летия независимости Казахстана и Беларуси и в то же время предваряет новый, 2022 год, который ознаменован значимой датой 30-летия установления казахстанско-белорусских дипломатических отношений.

Председатель Союза писателей Казахстана, поэт Улукбек Есдаулет в направленном в адрес участников презентации приветствии отметил значимость происходящего для развития казахстанско-белорусских литературных, культурных и общественно-политических связей: впервые в истории казахстанско-белорусских отношений самое значимое для духовного бытия казахского народа литературное произведение переведено на белорусский язык и издано в четырех томах по заказу посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.

«Думаю, переводчик переживает еще больше, чем автор, потому что взвешиваешь каждую букву и видишь то, что спрятано между строк, то, что недосказано, – поделился тем, как шла работа над переводом, Михаил Поздняков. – Главный герой романа-эпопеи не только Абай, не только его художественная биография. Там много главных героев: среди них и казахский народ, и казахская степь – тоже герой не малозначимый».

Доктор филологических наук, профессор, директор Института литературоведения имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси Иван Саверченко подчеркнул:

– Герой этого произведения Абай – поэт, литератор, выдающийся человек. Он в своих произведениях выразил мечты, душу казахского народа. Он сформулировал философию и стратегию духовно-культурного и национального развития государства.

Во время презентации, прошедшей в зале Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа, были продемонстрированы видеосюжеты, посвященные жизни и творчеству Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова, прозвучали песни Абая и кюи Дины Нурпеисовой. Художественный руководитель и артистка Театра поэзии Ольга Богушинская, а также дипломат посольства Казахстана Манар Усенова прочли для присутствовавших отрывки из романа «Путь Абая».

Фото посольства Казахстана в Беларуси.

