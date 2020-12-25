Католики Могилева празднуют Рождество Христово

В этот святой для христиан день в Соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава епископ Александр Яшевский отслужил праздничную литургию для верующих. Люди собрались в костеле и около него, чтобы приветствовать рождение младенца Иисуса и приобщиться к таинствам самого главного христианского праздника.