Один из самых значимых праздников христианства – Рождество Христово – в ночь с четверга на пятницу отметили католики всего мира. Торжественные литургии прошли в костелах на всех материках. Вновь история более чем двухтысячелетней давности была оглашена в католических храмах. Праздник по Библейским традициям повествует о событиях эпохи Римской империи. Когда, согласно Писанию, в Вифлеем пришли беременная Мария с супругом Иосифом. Христиане верят, что Мария зачала ребенка непорочно - от Святого Духа, а младенец Иисус стал сыном человека и Бога. Не найдя пристанища, Мария и Иосиф заночевали в пещере, предназначенной для скота, где и родился Иисус. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которые были неподалеку и о рождении которого им сообщил ангел. Также в Вифлеем пошли восточные мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
В этот святой для христиан день в Соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава епископ Александр Яшевский отслужил праздничную литургию для верующих. Люди собрались в костеле и около него, чтобы приветствовать рождение младенца Иисуса и приобщиться к таинствам самого главного христианского праздника.
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Католики Могилева празднуют Рождество Христово
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Фото: САЗОНОВ Андрей