Катание на коньках, театр онлайн и уроки IT: топ-5 идей для классных выходных

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Бегом на лед!С приходом зимы катание на коньках становится чуть ли не самым популярным досугом у белорусов. К примеру, можно отправиться в центр Минска. Уже открыт сезонный каток около Дворца спорта. Сеансы (в день их примерно 12) организованы ежедневно с 10:00 и почти до полуночи, продолжительность каждого – 45 минут. Можно взять инвентарь напрокат. Каждый сеанс сопровождается музыкой – классное настроение обеспечено! И кстати, все противовирусные меры безопасности соблюдаются.
Интересности от студенческих театровСейчас в столице проходит международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». Правда, впервые –в новом формате: некоторые постановки транслируются, а другие проходят на столичных площадках. И те и те – бесплатные. Но если остаться дома, то сегодня в можно посмотреть документальный перформанс Анны Сулимы «Запісная», основанный на дневнике узника Гродненского гетто. Также есть возможность оценить спектакль «Дарога дадому» Марины Дрень по мотивам популярной пьесы «Зулейха открывает глаза».
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IT для детей6 декабря пройдет бесплатный мастер-класс для детей 7–10 лет по программированию и компьютерной графике. Все, что потребуется для участия, это компьютер со встроенной веб-камерой. По итогам двухчасового урока каждый ребенок сможет сам создать компьютерную игру. Предварительно на мастер-класс нужно зарегистрироваться.
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Прогулки по историческим местамВ субботу, 5 декабря, в 12:00 желающие могут отправиться на пешую экскурсию по улице Международного союза помощи революции (МОТ) – Коммунистической. Много историй, событий и сюжетов спрятано между площадью Победы и церковью Марины Магдалины: их найдут, покажут и расскажут участникам экскурсии. Будут обсуждаться такие темы, как становление мирового коммунизма, тайны производства белорусского пива, история белорусского телевидения. Все это бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Место встречи – музей РСДРП (проспект Независимости, 31а).
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