Катание на коньках, театр онлайн и уроки IT: топ-5 идей для классных выходных

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Бегом на лед!

Интересности от студенческих театров

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IT для детей

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Прогулки по историческим местам

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БЕЛТА

Предновогоднее селфи

С приходом зимы катание на коньках становится чуть ли не самым популярным досугом у белорусов. К примеру, можно отправиться в центр Минска. Уже открыт сезонный каток около Дворца спорта. Сеансы (в день их примерно 12) организованы ежедневно с 10:00 и почти до полуночи, продолжительность каждого – 45 минут. Можно взять инвентарь напрокат. Каждый сеанс сопровождается музыкой – классное настроение обеспечено! И кстати, все противовирусные меры безопасности соблюдаются.Сейчас в столице проходит международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». Правда, впервые –в новом формате: некоторые постановки транслируются, а другие проходят на столичных площадках. И те и те – бесплатные. Но если остаться дома, то сегодня в можно посмотреть документальный перформанс Анны Сулимы «Запісная», основанный на дневнике узника Гродненского гетто. Также есть возможность оценить спектакль «Дарога дадому» Марины Дрень по мотивам популярной пьесы «Зулейха открывает глаза».6 декабря пройдет бесплатный мастер-класс для детей 7–10 лет по программированию и компьютерной графике. Все, что потребуется для участия, это компьютер со встроенной веб-камерой. По итогам двухчасового урока каждый ребенок сможет сам создать компьютерную игру. Предварительно на мастер-класс нужно зарегистрироваться.В субботу, 5 декабря, в 12:00 желающие могут отправиться на пешую экскурсию по улице Международного союза помощи революции (МОТ) – Коммунистической. Много историй, событий и сюжетов спрятано между площадью Победы и церковью Марины Магдалины: их найдут, покажут и расскажут участникам экскурсии. Будут обсуждаться такие темы, как становление мирового коммунизма, тайны производства белорусского пива, история белорусского телевидения. Все это бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Место встречи – музей РСДРП (проспект Независимости, 31а).Столицу продолжают украшать к зимним праздникам. На улицах – яркие огоньки, в торговых центрах – тематические фотозоны, а на Октябрьской площади – главная новогодняя красавица Минска. Обеспечьте себя компанией, не забудьте маски и отправляйтесь в фототурне по столице. Самые интересные снимки, опубликованные в Instagram, мы обязательно соберем в традиционную подборку выходных.