В Национальном академическом театре им. Я. Купалы продолжается кастинг по формированию новой труппы. В настоящий момент идет подготовка спектакля "Паўлінка", в котором будет задействован новый актерский состав, пишет БЕЛТА.
– Работа очень кропотливая. Мы проводим кастинг, очень большое количество желающих попасть в труппу Купаловского театра. Это и молодые люди, и с опытом. Много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского. Кастинг уже прошли более 20 человек. Решение по кандидатурам принимает художественный совет, – рассказал министр культуры Анатолий Маркевич.
Он также обратил внимание на то, что театр работает, при этом идет подготовка новой версии знаменитого спектакля "Паўлінка", который может быть показан на сцене уже в первой декаде января следующего года.
– На главную роль рассматриваются три претендентки, однако пока имена актрис называть рано, – добавил Анатолий Маркевич.
– Я был в театре уже не единожды, настроение у коллектива позитивное, по всем позициям есть понимание, – отметил министр.
Планируется, что в труппе театра будет состоять 40–46 актеров. Анатолий Маркевич заявил, что такое количество сотрудников необходимо, чтобы театр работал оптимально и чтобы можно было ставить полноценные спектакли, в том числе с массовкой.
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Кастинг в новую труппу Купаловского театра продолжается
Кастинг в новую труппу Купаловского театра продолжается
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ