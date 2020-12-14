Кастинг в новую труппу Купаловского театра продолжается

– рассказалОн также обратил внимание на то, что театр работает, при этом идет подготовка новой версии знаменитого спектакля "Паўлінка", который может быть показан на сцене уже в первой декаде января следующего года.– добавил Анатолий Маркевич., – отметил министр.Планируется, что в труппе театра будет состоять 40–46 актеров. Анатолий Маркевич заявил, что такое количество сотрудников необходимо, чтобы театр работал оптимально и чтобы можно было ставить полноценные спектакли, в том числе с массовкой.