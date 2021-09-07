Кассир магазина запоминал цифры банковских карт и похищал деньги клиентов

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Во время расчета за покупки на кассе некоторые покупатели передавали свои карты в руки парню. Он запоминал CVV-код и шесть последних цифр (остальные переписывал из чека). Далее он использовал незаконно полученную информацию и с помощью смартфона похищал с чужих счетов денежные средства небольшими суммами.К настоящему моменту правоохранителям удалось установить шесть потерпевших, у которых в совокупности похищено около тысячи рублей. Деньги были потрачены жителем райцентра на интернет-покупки для себя и своей девушки.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.Видео МВД