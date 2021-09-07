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  2. Кассир магазина запоминал цифры банковских карт и похищал деньги клиентов

Кассир магазина запоминал цифры банковских карт и похищал деньги клиентов

Оперативники УВД Минщины вышли на 24-летнего работника продуктового магазина, который похищал деньги с чужих банковских карт. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

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Во время расчета за покупки на кассе некоторые покупатели передавали свои карты в руки парню. Он запоминал  CVV-код и шесть последних цифр (остальные переписывал из чека). Далее он использовал незаконно полученную информацию и с помощью смартфона похищал с чужих счетов денежные средства небольшими суммами. 

К настоящему моменту правоохранителям удалось установить шесть потерпевших, у которых в совокупности похищено около тысячи рублей. Деньги были потрачены жителем райцентра на интернет-покупки для себя и своей девушки. 

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. 

Видео МВД 
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