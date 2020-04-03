Касперович: закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%

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рассказал Сергей Касперович.Он подчеркнул, что государство берет на себя расходы по подготовке необходимых для отраслей экономики специалистов и рабочих и гарантирует выпускникам-бюджетникам первое рабочее место. При распределении не стоит вопрос о нехватке заявок работодателей, спросе на специальности или их востребованности, поскольку выпускники подготовлены в соответствии с заявленной потребностью нанимателей., — уточнил представитель Министерства образования.