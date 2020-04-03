Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Касперович: закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%

Касперович: закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%

Закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

"Если говорить о закрепляемости молодых специалистов, то здесь речь идет о продолжении трудовой деятельности после срока обязательной работы по распределению. Такой анализ, как правило, проводят сами наниматели, органы госуправления и местной власти. Что касается молодых специалистов-педагогов, то их закрепляемость на местах составляет, как правило, не менее 80%. В данном случае мы говорим о школьных педагогах" рассказал Сергей Касперович.

Он подчеркнул, что государство берет на себя расходы по подготовке необходимых для отраслей экономики специалистов и рабочих и гарантирует выпускникам-бюджетникам первое рабочее место. При распределении не стоит вопрос о нехватке заявок работодателей, спросе на специальности или их востребованности, поскольку выпускники подготовлены в соответствии с заявленной потребностью нанимателей.

"В 2019 году из числа выпускников, обучавшихся за счет бюджетных средств дневной формы получения образования, обеспечены первым рабочим местом 19,3 тысячи специалистов с высшим образованием, 18,6 тысячи  со средним специальным и 24,4 тысячи  с профессионально-техническим образованием. В этом году распределению подлежат 19 тысяч специалистов с высшим образованием, 18 тысяч — со средним специальным и 23 тысячи рабочих с профессионально-техническим образованием", — уточнил представитель Министерства образования.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Витебском» и «Смолевичами» перенесен в Борисов
«Белшина» проиграла «Городее» в стартовом матче 3-го тура чемпионата Беларуси
Эксперт: коронавирус стал катализатором, а не причиной мирового кризиса
МИД: помощь в возвращении на родину оказана уже более чем 5900 белорусам
Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян
В Гомеле суд уменьшил ответчикам пеню за газ в пять раз
Касперович: закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%
Помощник Президента Александр Субботин ознакомился с ситуацией в учреждениях здравоохранения Могилева
В марте экономика США потеряла более 700 тысяч рабочих мест
Лучшие фото недели: рыбачка, возвращение домой и цветение персиков. Выбор "СБ"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Энцефалопатия тоже бывает заразна…
В поселке Октябрьский легковушка угодила в реку и перевернулась, водитель в больнице
Эпидемиологическая ситуация, средства защиты и деньги от благотворительности. Собрали главное из брифинга Минздрава
Совет ЕЭК рассмотрит меры по борьбе с COVID-19 и экономическому развитию ЕАЭС в условиях пандемии
В Минздраве рассказали, сколько средств защиты и медицинского оборудования есть в Беларуси
Выплаты ко Дню Победы в Могилевской области получат 2505 человек
Разыскиваются свидетели ДТП под Минском, в котором пострадал пассажир Honda
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции Минского и Борисовского мясокомбинатов
«На сцене у нас есть крылья, мы летаем». Группа «Дрозды» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»
Стало известно, сколько средств поступило на благотворительный счет Минздрава
Дачники, возьмите на заметку лучшие способы посева мелких семян!
мнение
Николай ХОДАСЕВИЧ
Траектория полетов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ