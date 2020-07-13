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  2. Касперович: своими необдуманными действиями я поставил под удар свою семью

Касперович: своими необдуманными действиями я поставил под удар свою семью

«Я глубоко, искренне раскаиваюсь. Прошу о снисхождении и милосердии», – с такими словами обратился сегодня к суду один из 16 обвиняемых по «делу банкиров» Феликс Касперович, бывший председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр». Напомним, на прошлой неделе было завершено судебное следствие по резонансному делу о многочисленных фактах получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня с последним словом к суду обратились обвиняемые.


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Феликс Касперович обвиняется в получении вместе с коллегой Андреем Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

– Высокий Суд, прошло полтора года с момента моего задержания и нахождения под стражей, – начал свое выступление в суде Касперович. – Этого времени было достаточно, чтобы осознать ошибку, разобраться в причинах ее возникновения и сделать правильные выводы.


Обвиняемый напомнил о своем добровольном заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Сказал и о том, что осознал факт нарушения закона должностным лицом, коим являлся на момент совершения преступления:

– Своими необдуманными действиями я поставил под удар свою семью, малолетних детей, престарелых, больных родителей, а также коллег и руководителей, с которыми работал и многим им обязан. Прошу принять во внимание занятую мною в ходе следствия и выдержанную в суде последовательную конструктивную позицию. Высокий Суд, не исключайте меня из жизни семьи и общества. Я глубоко, искренне раскаиваюсь. Прошу о снисхождении и милосердии.

Напомним, это дело судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассматривала с марта. На прошлой неделе судебное следствие завершилось, прошли прения сторон.

Обвиняемыми по делу проходят восемь должностных лиц банковских учреждений и госорганов, а также восемь представителей бизнес-среды. Согласно обвинению, озвученному ранее, взятки брали за заключение договоров, касающихся модернизации телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставок абонентских приставок со встроенным модулем Wi-Fi, закупок лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации, закупок оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком». Также сообщалось, что в конвертах платили за покупку оборудования беспроводной передачи данных на базе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV и за поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (далее – ПТС) и обучение персонала покупателя. В материалах дела говорилось и о поставке ПТС для покупателя, работах по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы», обучении сотрудников, а также о предоставлении сублицензиату неисключительного права использования обновлений ПО, техподдержки. Всего по уголовному делу было изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более килограмма золота. Предварительно озвучивались такие цифры.

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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