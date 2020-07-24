Каски, краги, два «рукава». Что показывают спасатели гостям минского «Музея огня»

Почему минский пожар 1881 года стал переломным в пожарном деле, какой любимый экспонат школьников постоянно оглушает работников музея и почему в пожарные телеги на парад МЧС перестали запрягать породистых лошадей, выяснил корреспондент sb.by, побывав в самом необычном музее Минска накануне Дня пожарной службы, который отмечается в Беларуси 25 июля.

Огонь, вода и медная труба

Начинался музей как пожарно-техническая выставка, где были представлены все достижения советских огнеборцев. Сегодня необычный «Музей огня» при Минском городском управлении МЧС рассказывает об истории становления пожарной службы, настоящем и будущем МЧС. Попасть сюда не так просто, ведь экскурсии расписаны на месяцы вперед. Главные посетители - школьники, а также зарубежные гости из пожарных ведомств.

Главные экспонаты – все, что связано с пожарным делом. Особенно впечатляет исторический зал (всего их три), где можно увидеть форму брандмейстеров, пожарный насос с теми самыми медными стволами-трубами и блестящие каски. Кстати, пожарные ходили в таких на работу вплоть до 1970 годов.

Еще один уникальный агрегат выставки – пожарная телега. Точнее две. Именно они ежегодно открывают парад МЧС.

- Раньше мы запрягали в них породистых лошадей из Ратомки, но они оказались слишком ретивые. Поэтому сейчас в телеге запрягаем простых «рабочих» лошадок, - улыбается старший инспектор сектора пропаганды безопасности жизнедеятельности отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью центра пропаганды и социокультурной деятельности МГУ МЧС Валерий Коновальчик.

Он предлагает позвонить в колокол, установленный на телеге. Оказывается, это самое любимое развлечение детворы в музее.

- Ну а кто не хочет «включить» сирену 19 века! – экскурсовод демонстрирует, как громко звенит устройство.

Диорама минского пожара

Один из главных раритетов советского периода, сохранных в музее, диорама минского пожара 1881 года.

- Она была создана в 1982 году. Здесь изображен исторический центр белорусской столицы. Самое интересное, что, когда макет создавали, центр города так не выглядел. А сегодня – почти точь-в-точь. Вот восстановленная ратуша, вот музыкальный дом, - отмечает Валерий Коновальчик.

Пожар, конечно, не сравнится с Лондонским, но сгорело в Минске тогда 254 дома, 488 хозпостроек со всеми пристройками, 271 торговая лавка, 40 складов, 8 правительственных учреждений. К слову, пожар тушили три дня, а возглавлял все это дело губернатор.

Создавая музей, работники МГУ МЧС постарались сделать экспозицию максимально реалистичной. Вот и табличка с улицы Пожарной – реальная, выменянная у одного из жителей уже не существующей минской улочки.

Сгоревший чайник, пожарные краги и противогазы

Второй зал музея посвящен нынешней работе спасателей. Советская диорама пожара в типовой квартире, бережно сохраненная сотрудниками, все еще актуальна. На ней девочка балуется со спичками. Вдруг свет гаснет. Второй кадр - все сгорело, девочка убежала.

Также на стендах можно увидеть реальные последствия пожаров в минских квартирах – сгоревшие чайники, микроволновки, компьютеры.

Еще один макет – осмысление взрыва газа на улице Плеханова, 85, который произошел в феврале 2013 года. Тогда погибли люди, пришлось эвакуировать целый подъезд. Детям объясняют – газ опасен, за едой на плите надо следить, не оставлять ее без присмотра.

Заметим, что половину экспозиции занимает оборудование спасателей – прошлое и современное.

- 25 июля все это можно посмотреть в Парке Горького. А у нас можно трогать каждый день. Правда, сюда попадает только списанное оборудование, - уточняет экскурсовод.

Поскольку одним из важнейших направлений работы работников МЧС считается профилактика пожаров, на выставке много внимания уделено работам ребят для конкурса «Спасатели глазами детей».

Сухих рукавов!

Третий зал Валерий Коновальчик называет мультимедийным. Все лето тут занимаются ребята из минских школ, учатся оказывать первую помощь.

- Также здесь проходят занятия для взрослых, которые изучают пожарно-технический минимум.

Напоследок решаем заглянуть в книгу почетных гостей. Среди десятков пожеланий от посетителей чаще других можно прочитать главное напустите спасателям «Сухих рукавов!». По-простому это значит, сухих шлангов, то есть, чтобы пожаров не было, ну или они были минимальны, и конечно, без жертв. Пожалуй, лучше слов для сотрудников МЧС накануне праздника и не найти.