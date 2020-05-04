Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь

Заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что для него большая честь отдать дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной войны. Сегодня актер принял участие в церемонии возложения цветов к стеле "Минск – город-герой" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого".
Александр Кашперов и Ольга Сизова. Фото: БЕЛТА
"Я считаю за честь отдать дань памяти погибшим и живым, которые дали возможность нам дожить до этих дней, – сказал Александр Кашперов. – У меня все в роду военные. Мой дедушка был участником трех войн. Брат бабушки был летчиком в эскадрилье. Мамин младший брат тоже был военным, он сбежал на фронт подростком, был сыном полка. Отец был во фронтовой бригаде. Он умер в 1949 году, поэтому я его фактически не помню".
Война затронула и семью заслуженной артистки Беларуси Ирины Нарбековой. "Для моего поколения чтить память героев и возлагать цветы – свято. День Победы – святой праздник. И пока мы будем помнить, он действительно будет жить в наших сердцах", – сказала она.
У председателя Белорусского союза кинематографистов Виктора Васильева на фронте воевали оба деда. "Я часто думаю: за что же они воевали? Наверное, за то, что я живу, мои дети живут, за то, что я смотрю на это солнце, радуюсь жизни. За все это я им безмерно благодарен. Не вспомнить о наших героях в эти дни – значит потерять память, а без памяти нет будущего. Память должна нас объединять и сохранять самое ценное в наших душах во имя будущего нашей страны", – подчеркнул он.
Актриса Театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ольга Сизова сегодня вспоминает своих бабушку и дедушку, которые прошли войну. "Это история моей семьи. Поэтому я стараюсь донести это и до своих детей, которые, к сожалению, сегодня не так много знают о войне. У нас висят фотографии, мы всегда отмечаем День Победы, вспоминаем наших родственников. Для нас это очень важно", – добавила она.
Опубликовано:
278
Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...