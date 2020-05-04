Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь

Александр Кашперов и Ольга Сизова. Фото:

БЕЛТА

, – сказал Александр Кашперов.Война затронула и семью заслуженной артистки Беларуси Ирины Нарбековой., – сказала она.У председателя Белорусского союза кинематографистов Виктора Васильева на фронте воевали оба деда., – подчеркнул он.Актриса Театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ольга Сизова сегодня вспоминает своих бабушку и дедушку, которые прошли войну., – добавила она.