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Кашель, усталость и повышенная температура: стало известно, как чувствует себя заболевший коронавирусом Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого ранее был обнаружен COVID-19, пребывает на самоизоляции в своей загородной резиденции Лантерн в Версале (департамент Ивелин), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.


Макрон заразился коронавирусом: тест показал положительный результат

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Макрон заразился коронавирусом: тест показал положительный результат
По информации телеканала, лидер Франции покинул Елисейский дворец вечером 17 декабря. Известно, что его супруга Брижит Макрон также сдавала тест на коронавирус, но получила отрицательный результат.

Специалисты сообщают, что Макрон должен находиться на самоизоляции не меньше семи дней. По информации BFM, у главы Франции наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции – кашель, усталость, повышенная температура.
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Фото: РЕЙТЕР
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