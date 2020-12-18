Кашель, усталость и повышенная температура: стало известно, как чувствует себя заболевший коронавирусом Макрон

По информации телеканала, лидер Франции покинул Елисейский дворец вечером 17 декабря. Известно, что его супруга Брижит Макрон также сдавала тест на коронавирус, но получила отрицательный результат.Специалисты сообщают, что Макрон должен находиться на самоизоляции не меньше семи дней. По информации BFM, у главы Франции наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции – кашель, усталость, повышенная температура.