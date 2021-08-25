Каржова: в День знаний к занятиям приступят более 1 млн учащихся

Об этом заявила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
– К 1 сентября 2021 года все учреждения образования получат сертификаты (паспорта) готовности. При их выдаче учитывается не только завершение ремонтных работ, но и обеспеченность учебных заведений педагогическими кадрами, учебниками, учебными пособиями и необходимой документацией, – подчеркнула она.
Представитель ведомства также озвучила некоторые цифры.
– Планируется, что с 1 сентября в стране будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1 млн 85 тысяч учащихся, из них 118 тысяч первоклассников, – пояснила она и добавила, что на протяжении нескольких лет число первоклассников увеличивается.
Начальник управления рассказала, что к 1 сентября вводятся 7 новых школ (по 1 школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и 2 школы в Минске). В систему образования придут около 6 тысяч молодых специалистов.
На ремонтные работы в учреждениях образования в 2021–2022 учебном году, по словам Ирины Каржовой, планируется направить 140 млн рублей.
– Завершается переход на новые учебные программы, который был начат в 2015–2016 учебном году, – продолжила она. –Новые учебные программы будут вводиться в 10–11-х классах. В соответствии с ними разрабатываются и издаются новые учебные пособия. В 2021 году запланировано издать 41 новое учебное пособие, из них 14 новых для 11-х классов.
Представитель Министерства образования добавила, что на национальном образовательном портале в свободном доступе размещены электронные версии всех учебных пособий.
Ирина Каржова также напомнила: торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в этом году планируется провести 1 сентября. Тема первого урока – «Единство белорусского народа – основа независимости страны».
Фото из архива БЕЛТА