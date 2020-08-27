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Каржова: никаких новшеств в образовательном процессе в школах не будет

Никаких преобразований в организации образовательного процесса в школах не будет, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.


"К началу учебного году нами разработаны и приняты все необходимые нормативные документы. Никаких резких преобразований в организации образовательного процесса не будет. Мы продолжаем реализовывать те концептуальные подходы в системе образования, которые были приняты во время Республиканского педагогического совета. Также напомню, что с 2015 года поэтапно вводятся в образовательный процесс новые учебные программы. По ним уже работают учащиеся 1–9-х классов. В 2020/2021 учебном году новые учебные программы будут введены в 10-м классе. А завершим мы переход на новые учебные программы в 2021/2022 учебном году", – рассказала Ирина Каржова.

По словам заместителя директора по редакционно-издательской работе Национального института образования Министерства образования Светланы Кудрявцевой, обновленные учебные программы отличаются рядом общих особенностей. "В них сформулированы наряду с изучаемым содержанием требования к образовательным результатам учащихся, усилена практическая составляющая, которая предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, необходимых в жизни. Оптимизирован уровень доступности изучаемого материала", – отметила она.

В частности, в 2020/2021 учебном году по новым учебным программам будут заниматься учащиеся 10-го класса. Так, по белорусскому языку на базовом уровне акцент сделан на практическом владении речевыми нормами на основе изученного в 5–9-х классах систематического курса языка. При этом расширенное изучение сведений о языковой системе предусматривается только на повышенном уровне.


"Еще пример. На третьей ступени общего среднего образования изучение истории организуется на проблемно-теоретическом уровне. Это означает, что не будут изучаться новые исторические периоды. Обучение будет строиться не путем увеличения объема исторической информации, а через переструктурирование имеющихся знаний, переход от представлений к понятиям. То есть к более глубокому проникновению в сущность изучаемых явлений. Старшеклассники будут учиться осмысливать исторический процесс, понимать закономерности и тенденции исторического развития, приобретать навыки самостоятельного познания исторической и современной социальной действительности", – добавила Светлана Кудрявцева.

Замдиректора Национального института образования подчеркнула, что теперь учебные программы по всем предметам предусматривают их изучение на двух уровнях: базовом и повышенном. Так, с нового учебного года появится возможность изучать на повышенном уровне информатику. Также в 10-м классе появилась учебная программа для изучения на повышенном уровне предмета "физическая культура и здоровье", что отвечает запросам образовательной практики.

Фото: БЕЛТА 
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