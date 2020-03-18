Карту развития агроиндустрии создадут в ЕАЭС

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Окончательное решение о формировании карты должен принять Евразийский межправительственный совет.Как подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, до сих пор такого комплексного документа в ЕАЭС не было., — отметил министр ЕЭК.По мнению Комиссии, карта поможет развитию механизмов интеграционного взаимодействия при проведении в союзе согласованной агропромышленной политики.В первый раздел карты включаются крупные проекты, направленные на решение вопросов насыщения общего аграрного рынка продукцией стран союза, как правило, стоимостью более 10 миллионов долларов. Здесь же должны содержаться кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции, разработку и внедрение инновационных технологических решений в сельском хозяйстве при участии двух и более государств ЕАЭС.Информация о реализуемых проектах позволит партнерам по союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития и обеспечения товарами общего аграрного рынка.Во второй раздел карты развития агроиндустрии в ЕАЭС войдут направления, по которым целесообразно реализовывать проекты. При этом намечено формирование кооперационных цепочек производства в рамках союза для развития импортозамещающих производств, улучшения ресурсного обеспечения отрасли и эффективного использования мер государственной поддержки сельского хозяйства.Таким образом, карта станет комплексным документом, направленным на эффективное использование возможностей стран-партнеров по союзу, реализацию импортозамещающего и интеграционного потенциала при организации системы устойчивого развития агропромышленного комплекса государств-членов и общего аграрного рынка.