Карточки некоторых банков могут не работать ночью 20 и 27 февраля. Это связано с технологическими работами, которые будет проводить Банковский процессинговый центр, сообщается на сайте организации.
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Технологические работы на сетевом оборудовании центра будут проводиться с 03:00 до 04:30 20 и 27 февраля.
В связи с этим «возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», – предупредили в организации.
Фото: pixabay.com
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