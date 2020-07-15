Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля

В связи с этим в указанные часы могут наблюдаться краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных денежных средств, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.