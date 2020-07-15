Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля

Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля

ОАО «Банковский процессинговый центр» на своем официальном сайте проинформировало о том, что в пятницу, 17 июля, с 03:00 до 06:30 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра.


В связи с этим в указанные часы могут наблюдаться краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных денежных средств, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Централизованное тестирование по иностранному языку на сто баллов сдали 47 абитуриентов
Беларусь присоединится к протоколу об обмене налоговой информацией между странами СНГ
Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 июля прямые телефонные линии
Председатель Брестского горисполкома завел канал в "Телеграм"
Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после коронавируса
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля
Праздничный Витебск: угадай достопримечательность только по форме. Тест
Машинисты экскаватора близнецы Бизунковы - новые герои проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Реальные денежные доходы белорусов за пять месяцев года увеличились на 5,4%
"Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
Рачков: работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей
Смотрите, как сейчас выглядит дворец Пусловских в Коссово
В Островце торжественно открыли ресурсный центр безопасности для дошкольников
Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне согласовали контракты на сумму более 400 тысяч долларов
Кочанова: хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать вопросы
Тенерифе оказался полностью обесточен
Завершено расследование уголовного дела о смерти электромонтажника в Смолевичах
Награждение победителей конкурса «Женщина года – 2019» пройдет 25 июля
БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"
Петришенко: средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Гомельская таможня задержала 800 килограммов российской молочки без документов
В отношении 115 участников несанкционированных мероприяий составлены протоколы, возбуждено одно уголовное дело
Кочанова провела прием граждан в общественной приемной «Белой Руси»
Президент: «Мы ничем не удержим людей, если не будем платить им нормальную зарплату»
Инфляция в Беларуси за полгода составила 3,4 процента
Сенатор Сергей Сивец провел прямую телефонную линию
Поисковикам удалось найти внучку погибшего узника шталага 352 Николая Новикова
В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОН
Президент одобрил идею строительства кольцевой автодороги вокруг Витебска
Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: не позволим подорвать стабильность в стране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский оказал спонсорскую помощь ясли-саду в агрогородке Гожа Гродненского района
Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году
Президент открыл путепровод "Полоцкий" в Витебске
Нацагентство по туризму приглашает путешественников по Беларуси поучаствовать в конкурсе
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19
В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка, одного из водителей доставали спасатели
Лукашенко: о приватизации «Нафтана» не может быть и речи
Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина – основа любого развития
5 причин полюбить кабачки
Информация о минировании площади Славы в Могилеве не подтвердилась
блог
Сергей МИХОВИЧ
Все реформы от земли
С 1 сентября отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом
Лукашенко: спрос за выполнение программ развития регионов будет очень серьезным
Биржа: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Авторы
СКАНИРУЙТЕ