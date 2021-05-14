Картину испанского художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали на торгах аукционного дома Christie's за $ 103 млн, информирует телеканал "МИР 24" со ссылкой на Twitter Christie's.
До начала торгов эксперты оценили картину в $ 55 млн.
"Женщина, сидящая у окна" включена в серию портретов Мари-Терез Вальтер, выполненных Пикассо в 1932 году в замке Буажелу, что недалеко от Парижа. Там мастер создал целую галерею образов Мари-Терез, которые многие специалисты называют вершиной портретной живописи Пикассо периода сюрреализма.
Последний раз "Женщину, сидящую у окна" выставляли на аукционе в феврале 2013 года. Тогда полотно продали за 28,6 млн фунтов стерлингов ($ 44,8 млн) на лондонских торгах Sotheby's.
На аукционе Christie's также были представлены другие работы Пабло Пикассо: "Голова женщины" 1940 года и "Женщина в кресле" 1941 года. Но они значительно уступили в цене "Женщине, сидящей у окна" и были проданы за $ 4,1 и $ 17,2 млн.
Фото: twitter.com/christiesinc
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Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $ 103 млн
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