Карпович: кропотливая и ответственная работа по подготовке изменений в Конституцию продолжается

Такой информацией на VI Всебелорусском народном собрании поделилась заместитель Председателя Конституционного Суда Наталья Карпович. По словам делегата, приняты меры, чтобы ее должным образом организовать.
– Стабильность и неизменность основ Конституции очень важны. Однако это не исключает обсуждение вопроса о возможных конституционных преобразованиях. Процессы, которые сегодня идут в мире и внутри страны, требуют разработки конституционной модели, отвечающей вызовам эпохи. Внесение в Основной Закон правок необходимо для дальнейшего развития Беларуси, – считает Наталья Карпович.
Заместитель Председателя Конституционного Суда напомнила, что Президент аргументировал идею обновления главного закона для совершенствования механизмов народовластия государственного управления, гарантии реализации прав и свобод граждан еще несколько лет назад. На первоначальном этапе внести предложения о таких правках было поручено Конституционному Суду.
– Мы и сейчас активно участвуем в такой работе. Наш анализ показал, что в последнее время корректировке подверглись основные законы многих государств. Это означает, что во всем мире идет поиск баланса между идеалами демократии, прав человека, верховенства права в соотношении с необходимостью обеспечения безопасности личности, сохранения национальной идентичности, защиты государственности. Однако конкретные подходы к решению этих вопросов различны. Готового рецепта, оптимальной модели изменения Конституции нет и быть не может. Отмечу лишь общую для всех стран тенденцию как конституционная преемственность. Она проявляется в защите конституционных ценностей, сохранении основных государственных институтов.
По словам делегата, динамика конституционных преобразований в Беларуси должна отвечать современным вызовам. При этом важно сохранить непрерывность и поступательность развития страны, опираться на очевидные достижения.
– Белорусскому народу присущи гуманизм, стремление к справедливости, мирному решению разногласий. Дальнейшее конституционное развитие должно быть обеспечено на их основе. Важнейшая ценность – суверенитет, независимость государства. Обеспечить их может сильная государственная власть, имеющая связь с народом. Содержание конституционных правок также должно способствовать социальному прогрессу, модернизации общества, цифровизации, достижениям науки и техники, – считает делегат.
Фото: БЕЛТА
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Карпович: кропотливая и ответственная работа по подготовке изменений в Конституцию продолжается
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