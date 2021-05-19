Карпенко: заказчикам кадров надо менять подходы для закрепления у себя специалистов

Кадровый вопрос для различных сфер – здравоохранения, строительства, сельского хозяйства – звучал от нескольких депутатов. В том числе было озвучено предложение об обязательной отработке выпускниками вузов, которые обучались на платной основе.Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко подчеркнул, что распределение в государстве рассматривается как награда для тех, кто получает образование на бюджетной основе. Но предложения по подготовке кадров должны рассматриваться всесторонне.При этом Игорь Карпенко добавил, что предусмотрена возможность предоставлять статус молодого специалиста и платникам, которые обратились в комиссию по распределению., – сказал Игорь Карпенко. –/Будет дополнено/