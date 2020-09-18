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  2. Карпенко: WorldSkills Belarus – незабываемый праздник для всей системы профобразования

Карпенко: WorldSkills Belarus – незабываемый праздник для всей системы профобразования

IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus – незабываемый праздник для всей системы профобразования. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, выступая на торжественном закрытии конкурса, сообщается на официальном сайте ведомства.


Сегодня завершился IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020. Конкурс профессионального мастерства – это всегда яркий и незабываемый праздник для всей системы профессионального образования. Нынешний четвертый Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 не стал исключением. В условиях конкурентной борьбы на площадках выставочного комплекса индустриального парка «Великий камень» участники показали блестящую технику и навыки высокого уровня. Приятно отметить, что у нас в каждом регионе республики есть современные, прекрасно подготовленные, влюбленные в свою профессию кадры. Кадры, обладающие уникальными способностями в области различных технологий, транспорта и логистики, услуг, творческих профессий и моды.

За шесть лет движение WorldSkills в нашей стране дало хороший импульс для популяризации рабочих профессий в обществе и повышения привлекательности профессионального образования как по традиционным, так и по перспективным специальностям и профессиям будущего.

А сам конкурс профессионального мастерства стал важнейшим элементом национальной системы профессионального образования.

Выступая на торжественном закрытии конкурса, Игорь Карпенко сказал: «Четвертый Республиканский конкурс профессионального мастерства World Skills Belarus 2020 завершился. Но мы будем и в дальнейшем продолжать традиции конкурсного движения, использовать полученный опыт для формирования профессиональной элиты страны. Желаю вам новых успехов, побед и свершений!»

Глава ведомства поблагодарил всех – участников, экспертов, партнеров конкурса, всех неравнодушных людей, которые этот праздник организовали и провели на высоком профессиональном уровне, а также поздравил победителей и призеров конкурса.

Фото: Министерство образования
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