Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов

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БЕЛТА

Все вопросы, которые задали студенты, приняты во внимание. По словам руководителя ведомства, необходимо четко и грамотно скорректировать работу всех учреждений образования и обязательно соблюдать рекомендации министерств здравоохранения и образования.Игорь Карпенко считает, что в решении вопросов, касающихся здоровья, учебы, проживания учащихся и студентов, работы преподавателей и всех сотрудников учебных заведений, нужен индивидуальный подход. В общежитиях неукоснительно должен соблюдаться пропускной режим.Министр напомнил, что проведен весь комплекс действий, направленный на профилактику, минимизацию контактов в системе образования, от отмены или переноса на более поздние сроки массовых мероприятий до корректировки графиков занятий. Вузы сместили время начала занятий, чтобы разделить в общественном транспорте потоки пассажиров, которые едут на работу и учебу.Совещание состоялось с участием ректоров высших учебных заведений, начальников управлений образования областей и комитета по образованию Мингорисполкома.