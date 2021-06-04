Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами

В системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами, заявил министр образования Игорь Карпенко, встречаясь со студенческим активом Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, сообщает БЕЛТА.
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"У нас выстроен системный, конструктивный диалог со студентами. Я уже второй раз встречаюсь со студентами Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. И всегда эта инициатива исходит от них самих. Мы всячески поддерживаем развитие студенческого самоуправления, поскольку студенты – это активные субъекты образовательного процесса. Они участвуют в жизнедеятельности университета, начиная от деятельности его совета и заканчивая всеми теми внеучебными мероприятиями, которые организуют сами студенты через свои клубы, спортивные секции, творческие коллективы, научные общества", – сказал Игорь Карпенко.
Министр напомнил, что в Беларуси завершается работа над концепцией развития системы образования до 2030 года. "Мнение студентов может внести свой вклад в формирование качества этого документа, по которому мы будем работать и развивать нашу систему образования", – отметил он.
Кроме того, сейчас готовится государственная программа патриотического воспитания населения. "Пока такое условное название. Мы являемся одним из разработчиков этой программы. К этой работе активно подключились многие ведомства, поскольку программа достаточно глобальная, – подчеркнул Игорь Карпенко. – Сегодня мы посетили Брестскую крепость и молодежный патриотический центр. Обсуждали тему возможного расширения его деятельности уже на республиканском уровне. Вместе с тем необходимо сказать, что сегодня у нас есть определенный опыт в плане преподавания допризывной подготовки, проведения различных патриотических мероприятий, функционирования классов патриотической направленности, деятельности кадетских училищ. И мы его постоянно анализируем. Система образования не должна стоять на месте. Она должна развиваться, и мы ищем какие-то новые практики, новые подходы и методики, которые позволят нам и в этом направлении серьезно работать. Мы всегда говорим, что для нас важно, чтобы молодой человек, закончив учебное заведение, вышел в самостоятельную жизнь хотя бы в трех главных качествах – гражданина, семьянина и профессионала".
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Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами
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