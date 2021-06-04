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Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами

В системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами, заявил министр образования Игорь Карпенко, встречаясь со студенческим активом Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, сообщает БЕЛТА.

Архивное фото

"У нас выстроен системный, конструктивный диалог со студентами. Я уже второй раз встречаюсь со студентами Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. И всегда эта инициатива исходит от них самих. Мы всячески поддерживаем развитие студенческого самоуправления, поскольку студенты – это активные субъекты образовательного процесса. Они участвуют в жизнедеятельности университета, начиная от деятельности его совета и заканчивая всеми теми внеучебными мероприятиями, которые организуют сами студенты через свои клубы, спортивные секции, творческие коллективы, научные общества", – сказал Игорь Карпенко.

Министр напомнил, что в Беларуси завершается работа над концепцией развития системы образования до 2030 года. "Мнение студентов может внести свой вклад в формирование качества этого документа, по которому мы будем работать и развивать нашу систему образования", – отметил он.

Кроме того, сейчас готовится государственная программа патриотического воспитания населения. "Пока такое условное название. Мы являемся одним из разработчиков этой программы. К этой работе активно подключились многие ведомства, поскольку программа достаточно глобальная, – подчеркнул Игорь Карпенко. – Сегодня мы посетили Брестскую крепость и молодежный патриотический центр. Обсуждали тему возможного расширения его деятельности уже на республиканском уровне. Вместе с тем необходимо сказать, что сегодня у нас есть определенный опыт в плане преподавания допризывной подготовки, проведения различных патриотических мероприятий, функционирования классов патриотической направленности, деятельности кадетских училищ. И мы его постоянно анализируем. Система образования не должна стоять на месте. Она должна развиваться, и мы ищем какие-то новые практики, новые подходы и методики, которые позволят нам и в этом направлении серьезно работать. Мы всегда говорим, что для нас важно, чтобы молодой человек, закончив учебное заведение, вышел в самостоятельную жизнь хотя бы в трех главных качествах – гражданина, семьянина и профессионала".
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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