Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами

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, – сказал Игорь Карпенко.Министр напомнил, что в Беларуси завершается работа над концепцией развития системы образования до 2030 года., – отметил он.Кроме того, сейчас готовится государственная программа патриотического воспитания населения., – подчеркнул Игорь Карпенко.