Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики

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– сказал Игорь Карпенко.По его словам, учреждения образования, выполняя свою основную функцию по обеспечению организаций отраслей экономики кадрами, непосредственно взаимодействуют с нанимателями по вопросам определения потребности, приема, трудоустройства, организации образовательного процесса. Все это нашло отражение в статьях Кодекса об образовании.– отметил министр.Кроме того, в настоящее время на предприятиях и производствах открыто уже более 1 тыс. филиалов учреждений образования. Все это содействует формированию профессионального стандарта будущего специалиста, уверен Игорь Карпенко.При этом работодатели должны более тесно работать с учебными заведениями.– дополнил министр.Министр напомнил: новая редакция Кодекса об образовании уже принята депутатами в первом чтении и будет рассмотрена на осенней сессии во втором чтении. Кроме того, в Правительстве находится концепция развития системы образования до 2030 года.– констатировал Игорь Карпенко.Министр отметил, что после принятия основных документов педагогической общественности предстоит совместная работа по реализации тех направлений, которые определены для дальнейшего развития отрасли.