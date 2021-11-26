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  2. Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики

Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики

Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с молодежным активом Кормянского района Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

Архивное фото

"У школьника сегодня есть выбор – идти в учреждение профессионально-технического образования, среднее специальное учебное заведение либо в высшее. И он сам выбирает специальность. И профили в школах должны открываться с учетом потребностей экономики", – сказал Игорь Карпенко.

По его словам, учреждения образования, выполняя свою основную функцию по обеспечению организаций отраслей экономики кадрами, непосредственно взаимодействуют с нанимателями по вопросам определения потребности, приема, трудоустройства, организации образовательного процесса. Все это нашло отражение в статьях Кодекса об образовании.

"В новой редакции кодекса заложена норма, в которой предусмотрен уход от типового учебного плана. Это даст возможность работодателю, который заказывает кадры, принять участие в корректировке учебного плана и программы с учетом развития его производства и модернизации", – отметил министр.

Кроме того, в настоящее время на предприятиях и производствах открыто уже более 1 тыс. филиалов учреждений образования. Все это содействует формированию профессионального стандарта будущего специалиста, уверен Игорь Карпенко.

При этом работодатели должны более тесно работать с учебными заведениями. "Если работодатель придет к школьникам на встречу и расскажет о преимуществах своего предприятия, социальном пакете, предложит доплату к стипендии на время учебы, возьмет на практику, это будет отличной мотивацией кадрового потенциала", – дополнил министр.

Министр напомнил: новая редакция Кодекса об образовании уже принята депутатами в первом чтении и будет рассмотрена на осенней сессии во втором чтении. Кроме того, в Правительстве находится концепция развития системы образования до 2030 года. "Эти документы – результат совместной работы, своеобразная дорожная карта, как нам двигаться дальше и развивать систему образования. Но, какая бы она ни была, с какими бы вызовами мы ни сталкивались, для нас останутся главными две позиции  – качество образования и подготовка научно-педагогических кадров", – констатировал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что после принятия основных документов педагогической общественности предстоит совместная работа по реализации тех направлений, которые определены для дальнейшего развития отрасли.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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