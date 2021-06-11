Об этом заявил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
– День донора – это действительно праздник наших доноров и всей службы. Хочу сказать спасибо гражданам, которые тратят свое время и силы, чтобы прийти и помочь другим. Донорство – это яркий пример того, как можно помогать и спасать жизни, ведь кровь и ее компоненты незаменимы. В 2020-м в стране было более 90 000 доноров, проведено более 320 000 донаций и заготовлено более 240 тонн различных компонентов крови. Она востребована при операциях, родовспоможении, высокотехнологичных вмешательствах.
Директор РНПЦ отметил, что Беларусь стала одной из первых стран в мире, где началась заготовка антиковидной плазмы.
– В прошлом году прошло более 8000 донаций и заготовлено около 5 тонн плазмы. Благодаря этому спасена не одна тысяча жизней. К счастью, заболеваемость коронавирусом снижается, поэтому в последний месяц потребность в плазме стала меньше. Сейчас в приоритете – получить из плазмы лекарственный препарат иммуноглобулин, мы активно над этим работаем. В целом служба крови движется вперед. Наши ресурсы и возможности находятся на мировом уровне – только на расходные материалы тратится около 20 миллионов долларов. Мы благодарны сотрудникам за нелегкий труд и неравнодушную позицию – они показывают пример того, как оставаться настоящим человеком.
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Карпенко: в прошлом году 90 000 доноров сдали 240 тонн крови и ее компонентов
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