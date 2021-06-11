Карпенко: в организации образовательного процесса студенты должны принимать активное участие

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, – сказал Игорь Карпенко.Министр убежден, что, участвуя в общественных организациях, различных творческих и спортивных мероприятиях, студенты приобретают определенный социальный опыт., – отметил он.Игорь Карпенко добавил, что национальная система образования структурно не изменится и будет развиваться исходя из реальности сегодняшнего дня и потребностей общества. Говоря о практикоориентированной подготовке в системе высшего образования, министр подчеркнул, что назрела необходимость видоизменить некоторые устаревшие программы подготовки специалистов, сделать гибкие планы, учитывая специфику каждого конкретного вуза.Поздравляя коллектив с 70-летием университета, министр отметил важность подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Поскольку сельское хозяйство занимает важную нишу в обеспечении продовольственной безопасности страны.