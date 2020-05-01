Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания

Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания

В Беларуси ни один школьник не остался без внимания, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, передает БЕЛТА.


"Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, мы ни одного ребенка не оставили без внимания, - сказал Игорь Карпенко. - Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются - мы всех аттестуем. Для этого надо родителям и учащимся в тесном контакте со школой решать эти вопросы. Вся необходимая нормативная база и документы для этого есть".
Средняя школа №64 Минска была не случайно выбрана для посещения - учреждение образования открылось после капитального ремонта. "Мне тоже было важно посмотреть эту школу, потому что она была на отселении какой-то период. Важно было сохранить педагогический коллектив, потому что параллельно он работал на площадках других школ. И мы видим, что здесь действительно есть коллектив единомышленников. Общение с учителями показывает, что они понимают те цели и задачи, которые стоят сегодня перед системой образования. Конечно же, это вопросы качества образования, социализации и воспитания подрастающего поколения, постоянное совершенствование учительских способностей, методик", - отметил министр.


По словам Игоря Карпенко, большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов. "Многие учителя сейчас в системе переподготовки квалификации проходят соответствующие курсы. Порядка 95% из них прошли обучение по современным компьютерным технологиям. И вся эта ситуация с коронавирусной инфекцией, кстати, подтолкнула школы к тому, что они гораздо быстрее стали создавать так называемые учебно-методические комплексы. Да, есть централизованный образовательный портал Министерства образования, методические пособия, учебники, но профессия учителя творческая, и каждый педагог имеет свои интересные наработки - это видеоуроки, специализированные задания, тесты, интересные игровые и образовательные методики", - подчеркнул он.



Также министр добавил, что важно, когда школа накапливает такой передовой опыт. "Это достойно того, чтобы это изучать, анализировать и использовать, применяя как прогрессивный опыт для других учреждений образования. Я почувствовал, что здесь такой коллектив, который способен предложить новые идеи и наработки", - резюмировал он.



Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Празднование 1 мая, открытие сезона фонтанов и помощь белорусским медработникам. Главное за пятницу
Гороскоп на 3 мая
В Болгарии разрешили ходить без масок и гулять в горах
Илон Маск сравнил режим самоизоляции с фашизмом
Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 - возможность продолжать работать
"Клуб редакторов": вчерашние успешные люди сегодня могут поднять "бунт голодных кастрюль"
Гомельские дезинфекторы: хотелось бы больше понимания со стороны людей
В Бобруйске задержали двух «закладчиков»
Фотофакт. Сезон фонтанов открылся в Могилеве
Летопись государственности: от истоков до Республики Беларусь. Истоки государственности как таковой
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
Студентов БНТУ, изолированных в общежитии № 17, обеспечили бесплатным интернетом и продуктами
В Могилеве обновили областную Доску почета
Врач рассказала, почему важно выполнять рекомендации Минздрава
Судьба народного мстителя Марка Черных стала известна родственникам спустя десятилетия благодаря проекту «Партизаны Беларуси»
Один день из жизни врача, который работает с зараженными коронавирусом
Мининформ объявит итоги "Золотой литеры" 5 мая
Каждая седьмая многодетная семья, получившая семейный капитал, уже им воспользовалась
Женский чемпионат Беларуси по футболу стартовал с побед "Динамо-БГУФК" и "Минска"
Более 300 тыс. листовок "Важно знать" распространили активисты БРСМ
Обелиски великого подвига: Мемориальный комплекс "Три штыка" на площади Победы в Витебске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ