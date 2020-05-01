Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания

В Беларуси ни один школьник не остался без внимания, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, передает БЕЛТА.
"Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, мы ни одного ребенка не оставили без внимания, - сказал Игорь Карпенко. - Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются - мы всех аттестуем. Для этого надо родителям и учащимся в тесном контакте со школой решать эти вопросы. Вся необходимая нормативная база и документы для этого есть".
Средняя школа №64 Минска была не случайно выбрана для посещения - учреждение образования открылось после капитального ремонта. "Мне тоже было важно посмотреть эту школу, потому что она была на отселении какой-то период. Важно было сохранить педагогический коллектив, потому что параллельно он работал на площадках других школ. И мы видим, что здесь действительно есть коллектив единомышленников. Общение с учителями показывает, что они понимают те цели и задачи, которые стоят сегодня перед системой образования. Конечно же, это вопросы качества образования, социализации и воспитания подрастающего поколения, постоянное совершенствование учительских способностей, методик", - отметил министр.
По словам Игоря Карпенко, большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов. "Многие учителя сейчас в системе переподготовки квалификации проходят соответствующие курсы. Порядка 95% из них прошли обучение по современным компьютерным технологиям. И вся эта ситуация с коронавирусной инфекцией, кстати, подтолкнула школы к тому, что они гораздо быстрее стали создавать так называемые учебно-методические комплексы. Да, есть централизованный образовательный портал Министерства образования, методические пособия, учебники, но профессия учителя творческая, и каждый педагог имеет свои интересные наработки - это видеоуроки, специализированные задания, тесты, интересные игровые и образовательные методики", - подчеркнул он.
Также министр добавил, что важно, когда школа накапливает такой передовой опыт. "Это достойно того, чтобы это изучать, анализировать и использовать, применяя как прогрессивный опыт для других учреждений образования. Я почувствовал, что здесь такой коллектив, который способен предложить новые идеи и наработки", - резюмировал он.
Фото: БЕЛТА
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Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания
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