Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания

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- сказал Игорь Карпенко. -Средняя школа №64 Минска была не случайно выбрана для посещения - учреждение образования открылось после капитального ремонта., - отметил министр.По словам Игоря Карпенко, большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов.- подчеркнул он.Также министр добавил, что важно, когда школа накапливает такой передовой опыт.- резюмировал он.