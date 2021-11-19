Карпенко: школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка

– рассказал Игорь Карпенко.Министр отметил, что надо реализовывать те нормы и новации, которые заложены в новой редакции Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года, комплексно подойти к решению этих вопросов.Во время встречи Игорь Карпенко также затронул организацию учебного процесса, аккредитацию учреждений образования, введение централизованного экзамена и другие новшества при поступлении в вузы.пояснил министр.