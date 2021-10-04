Карпенко рассказал, когда в Беларуси ждать изменений в проведении выпускных и вступительных экзаменов

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире программы "В людях" на СТВ объяснил, какие изменения ожидаются в проведении экзаменов и когда их ждать.
– Сегодня в выпускных школьных экзаменах у нас наблюдается парадоксальная ситуация. Мы проводим их в виде написания изложения по языкам, контрольной по математике и устного экзамена по истории Беларуси, в то время как вступительная кампания перешла совершенно на другой вид проведения аттестации. Ведем разговор о том, чтобы совместить выпускные экзамены с экзаменами для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения. Это делается для того, чтобы разгрузить ученика, чтобы не было определенного повтора и дублирования, – рассказал Карпенко.
По его словам, возможен следующий вариант:
– Это может быть изложение, контрольная и еще дополнительно централизованное тестирование. Условно мы его назвали национальный экзамен, который, конечно же, должен проводиться в пунктах тестирования. Это будет элемент независимой аттестации. Предлагается проводить его по двум языкам на выбор и по математике. Устный экзамен в школе по иностранному языку остается. Для тех, кто обучается на базовом уровне, точно так же проходят два тестирования и оставляем экзамен с предоставлением квалификации по трудовому обучению. Нужно окончательно определиться по кодексу, который будет рассмотрен на осенней сессии в Палате представителей. Потом его направим в Совет Республики, далее – Президенту. Скорее всего, такая аттестация будет возможна с 2023 года.