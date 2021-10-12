Карпенко: полностью от ЦТ мы уходить не будем

– сказал министр.Он подчеркнул, что необходимо и далее выстраивать прозрачную систему, которая позволит абитуриентам целенаправленно и обдуманно выбирать профессию, поступать в те учебные заведения, которые они для себя выбрали.По сообщению БЕЛТА, зачисление в средние специальные учебные заведения Беларуси предлагается проводить без централизованного тестирования, а просто на основании конкурса документа об образовании. Предполагается, что это будет способствовать повышению привлекательности такого образования у выпускников, а также лиц, имеющих стаж работы в профессии.В числе новаций предусмотрены и моменты, чтобы в большей степени была возможность "увидеть" абитуриента, в том числе оценить его мотивированность к будущей профессии. Так, расширяются возможности целевой подготовки. Отбор таких абитуриентов предполагается осуществлять на основе проведения внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету (до проведения ЦТ). Планируется и существенное увеличение квот на места, предусмотренные для получения высшего образования на условиях целевой подготовки.В этом вопросе Игорь Карпенко акцентировал внимание на возрастающей ответственности органов власти – профильных министерств и местных властей – в вопросе выдачи целевых направлений:(человек, окончивший вуз по целевому направлению. –