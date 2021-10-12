Карпенко: полностью от ЦТ мы уходить не будем

В Беларуси не будут отказываться от проведения централизованного тестирования при приеме в вузы, однако будет применен комбинированный подход. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у Главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает БЕЛТА.
"Полностью от централизованного тестирования мы уходить не будем. С новыми правилами приема начнет действовать комбинированный подход. Почему не уходим, потому что при всех плюсах и минусах централизованного тестирования мы все-таки решили коррупционную проблему. И за последние лет 10 не знаем каких-то громких коррупционных скандалов, связанных со вступительной кампанией. Вот это мы потерять не должны", – сказал министр.
Он подчеркнул, что необходимо и далее выстраивать прозрачную систему, которая позволит абитуриентам целенаправленно и обдуманно выбирать профессию, поступать в те учебные заведения, которые они для себя выбрали.
По сообщению БЕЛТА, зачисление в средние специальные учебные заведения Беларуси предлагается проводить без централизованного тестирования, а просто на основании конкурса документа об образовании. Предполагается, что это будет способствовать повышению привлекательности такого образования у выпускников, а также лиц, имеющих стаж работы в профессии.
В числе новаций предусмотрены и моменты, чтобы в большей степени была возможность "увидеть" абитуриента, в том числе оценить его мотивированность к будущей профессии. Так, расширяются возможности целевой подготовки. Отбор таких абитуриентов предполагается осуществлять на основе проведения внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету (до проведения ЦТ). Планируется и существенное увеличение квот на места, предусмотренные для получения высшего образования на условиях целевой подготовки.
В этом вопросе Игорь Карпенко акцентировал внимание на возрастающей ответственности органов власти – профильных министерств и местных властей – в вопросе выдачи целевых направлений:
"Посмотреть, что за выпускник, какой уровень знаний у него. Рекомендация педсовета или трудового коллектива должна быть. И насколько он мотивирован на ту или иную профессию. И до момента, как работодатель заинтересован в этих кадрах, как он (человек, окончивший вуз по целевому направлению. – Прим. БЕЛТА) будет распределяться, как он будет дальше закрепляться на этом рабочем месте. То есть это вопросы повышения уровня ответственности тех органов, которые будут выдавать целевое направление".