Об этом журналистам рассказал министр образования Игорь Карпенко после доклада Президенту. Он также напомнил о мерах в связи с эпидемиологической обстановкой в стране:
Фото: БЕЛТА
– Санитарно-эпидемиологическая ситуация под контролем. У нас есть определенный опыт по четвертой четверти, по мероприятиям, которые проводились. Разработаны и утверждены министром здравоохранения и министром образования методические рекомендации, которые разосланы в учреждения образования. В каждом конкретном случае мы будем принимать точечно необходимые адекватные меры.
Что касается образовательного процесса, в министерстве рекомендуют оценить, что дети недостаточно усвоили в четвертой четверти:
– Рекомендуем еще раз вернуться к теме повторения, посмотреть, что дети недостаточно усвоили в скомканной четвертой четверти. С этого начнется учебный год. Поэтому расхолаживаться не надо, никакой раскачки не будет. Надо сразу включаться в работу и решать те задачи, которые должна решать школа: воспитательные, образовательные, учебные.
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Карпенко о начале учебного года: раскачки не будет, нужно сразу включаться в работу
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