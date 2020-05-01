Карпенко: дистанционное образование — это не панацея

Такое мнение министр образования Игорь Карпенко выразил сегодня во время посещения средней школы №64 Минска.

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"Может ли компьютер заменить живое общение с человеком? Думаю, точно так же дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, - цитирует Карпенко БЕЛТА. - Дистанционное образование - это не панацея. Классно-урочная система себя не изжила, она будет продолжать существовать и развиваться".

По словам министра, сегодня ситуация показала, что дистанционную систему необходимо использовать для новейших технологий. "Могут использоваться IT-технологии. Сегодня появляются новые технологии - так называемая робототехника, индустрия 4.0. Но все равно интеллект человека нужен для того, чтобы управлять и контролировать все эти процессы", - подчеркнул он.

Игорь Карпенко напомнил, что школа выполняет не только функцию передачи информации. "Это еще и вопросы воспитания, формирования коммуникативных навыков, умения общаться в своем коллективе, в разновозрастных коллективах, со взрослыми, учителями, родителями, это приобретение какого-то социального опыта. Вы сами учились в школе и понимаете, что это такое. Одно дело, когда ты постоянно находишься дома и в каком-то узком кругу общаешься, а другое - когда у тебя более широкий круг общения", - добавил он.