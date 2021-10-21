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  2. Карпенко: норма об обязательности общего среднего образования фактически реализована на практике

Карпенко: норма об обязательности общего среднего образования фактически реализована на практике

Норма об обязательности общего среднего образования фактически реализована на практике. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.


Оценивая новую редакцию Кодекса об образовании, который уже готов к рассмотрению Палатой представителей во втором чтении, министр сказал: «Мы попытались разгрузить его от жесткой регламентации, что даст возможность более быстро реагировать на те изменения, которые происходят вокруг нас. Надеемся до конца этого года подписать новые правила приема в вузы и ссузы». Он добавил: «Мы заложили в кодексе норму об обязательности общего среднего образования. Фактически она закрепляет то, что уже на практике состоялось. Этой нормой мы защищаем детей, даем возможность адаптироваться к рынку труда. Сегодня есть возможность через систему профтехобразования, через профильные и базовые классы в школах, через систему среднего специального образования получить общее среднее образование».

Подчеркивается, что еще одним важным фактором, который будет отражен в кодексе, является принцип инклюзии. «Его мы рассматриваем не только как работу с детьми с особенностями психофизического развития, а с точки зрения более широкого понимания. Это так называемый персонифицированный, индивидуальный подход к учащимся. Мы должны очень серьезно подойти к профилю. Надо активно задействовать факультативы, в том числе по иностранным языкам. Профиль должен решить задачу мотивированности выпускника», – отметил Игорь Карпенко.

Фото: БЕЛТА
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