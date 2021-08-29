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  2. Карпенко назвал актуальные задачи на 2021-2022 учебный год

Карпенко назвал актуальные задачи на 2021-2022 учебный год

В эфире телеканала ОНТ министр образования Беларуси Игорь Карпенко обозначил приоритетные задачи на приближающийся учебный год. 


- Это вопрос укрепления учебной дисциплины. Планируется и ужесточение требований к переходу в профильные классы: то есть мы поднимем проходной балл до 7-8. Актуальна будет проработка вопросов, связанных с совмещением выпускного экзамена с централизованным тестированием, - сказал министр. 

Он добавил: на прошедшем недавно Республиканском педсовете было отмечено, что с 2023 года возможно проведение выпускного экзамена совмещенно с централизованным тестированием. Но при этом выпускники будут сдавать экзамен и в школе: для учащихся базовых классов будет введен обязательный экзамен по трудовому обучению с присвоением квалификации, а для ребят из профильных – испытание по иностранному языку. 

- Это повлечет за собой и некоторые изменения в правила приема в высшие и средне-специальные учебные заведения. В ближайшее время на сайте министерства мы опубликуем новые правила приема в вузы, - сказал Игорь Карпенко. 

Фото из архива БЕЛТА
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