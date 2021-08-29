Карпенко назвал актуальные задачи на 2021-2022 учебный год

В эфире телеканала ОНТ министр образования Беларуси Игорь Карпенко обозначил приоритетные задачи на приближающийся учебный год.
- Это вопрос укрепления учебной дисциплины. Планируется и ужесточение требований к переходу в профильные классы: то есть мы поднимем проходной балл до 7-8. Актуальна будет проработка вопросов, связанных с совмещением выпускного экзамена с централизованным тестированием, - сказал министр.
Он добавил: на прошедшем недавно Республиканском педсовете было отмечено, что с 2023 года возможно проведение выпускного экзамена совмещенно с централизованным тестированием. Но при этом выпускники будут сдавать экзамен и в школе: для учащихся базовых классов будет введен обязательный экзамен по трудовому обучению с присвоением квалификации, а для ребят из профильных – испытание по иностранному языку.
- Это повлечет за собой и некоторые изменения в правила приема в высшие и средне-специальные учебные заведения. В ближайшее время на сайте министерства мы опубликуем новые правила приема в вузы, - сказал Игорь Карпенко.
Фото из архива БЕЛТА