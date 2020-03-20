Карпенко: мы можем подготовить любого специалиста с учетом потребностей работодателей

Министр образования Игорь Карпенко в пятницу встретился с руководителями системы профессионального образования. Главная тема — подготовка кадров в профессионально-технических и средних специальных учреждениях образования, пишет БЕЛТА.





"Министерство образования основной задачей ставит дальнейшее совершенствование модели профессионального образования с таким расчетом, чтобы оно отвечало не только современным, но и будущим потребностям человека, общества и государства, — сказал Игорь Карпенко. — Наша система не замкнута. Активно продолжается работа по взаимодействию с другими министерствами. Организации — заказчики кадров принимают участие в работе квалификационных и экзаменационных комиссий, советов учреждений, в разработке учебно-программной документации. Однако эффективность таких механизмов взаимодействия в последние годы снижается. Рынок труда требует кадров новой формации. Поэтому мы ищем новые подходы к совершенствованию сложившейся системы квалификаций".

Министр обратил внимание, что в заказе на подготовку кадров в настоящее время задействованы все заинтересованные ведомства. Так, Министерство экономики определяет перспективные виды экономической деятельности и направления их развития. Министерство труда и социальной защиты делает прогноз распределения потоков рабочей силы. Министерство образования оперативно изменяет объемы, структуру и содержание подготовки кадров на основе прогнозов.

"Органы госуправления, курирующие определенные виды экономической деятельности, должны сформулировать потребность в кадрах и описать функции рабочих и специалистов, которых они хотят получить, — подчеркнул Игорь Карпенко. — Для этого разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций. В соответствии с ней созданы секторальные советы. Они должны разработать профессиональные стандарты, в которых опишут требования к трудовым функциям специалистов. Профессиональные стандарты будут направлены на развитие кадрового потенциала соответствующего сектора экономики и станут основой для разработки содержания образовательных программ профобразования".

Кроме того, при профильном ведомстве разработан свой секторальный совет квалификаций, создан проект профессионального стандарта на педагогическую деятельность. "Задача — разобраться с функциями педагогических работников, подробно описать их, систематизировать и выйти на четкие требования к уровню их образования. Образовательные программы максимально приближаем к потребностям работодателей. Скажите, какой специалист вам нужен, и мы его подготовим", — отметил Игорь Карпенко.

Министр отдельно обратил внимание на работу отраслевых лабораторий, ресурсных центров, сетевую форму взаимодействия. Он сделал акцент на профориентационной работе, которую сейчас проводят школа и система профессионального образования, участии в конкурсе профмастерства WorldSkills, который дает возможность вносить изменения в содержание образовательных стандартов, типовых учебных программ, проводить эксперименты, осуществлять инновационную деятельность. "Учреждения профессионального образования используют содержание стандартов WorldSkills при разработке своей учебно-программной документации, для сопровождения этого процесса разработаны методические рекомендации", — заключил он.