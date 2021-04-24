Карпенко: контрпропаганда по теме экстремистской символики сегодня - первостепенная задача воспитательной и партийной работы

Игорь Карпенко обратил внимание участников пленума ан обострение информационной войны в отношении белорусского государства. Причем при циничном использовании темы Великой Отечественной войны:Второй секретарь ЦК КПБ убежден:Республиканский пленум КПБ рассмотрел ряд вопросов, один из которых - организационно-полемическое укрепление партийных структур и повышение роли первичных партийных организаций КПБ. Также на нем принято совместное заявление ЦК и Совета КПБ в связи с попыткой совершения вооруженного мятежа и физического устранения Президента страны, членов его семьи, а также ряда должностных лиц белорусского государства.