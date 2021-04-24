Карпенко: контрпропаганда по теме экстремистской символики сегодня - первостепенная задача воспитательной и партийной работы

С августа 2020 года вся оппозиционная пропаганда практически полностью строится на эмоциональных отсылках к истории Великой Отечественной войны и попытках дискредитации силового блока страны. Это необходимо иметь в виду - и давать идеологическому противнику решительный и бескомпромиссный отпор. Об этом заявил второй секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко в ходе республиканского пленума КПБ, проходящего сегодня в Минске.
Игорь Карпенко обратил внимание участников пленума ан обострение информационной войны в отношении белорусского государства. Причем при циничном использовании темы Великой Отечественной войны:
- С августа 2020 года вся оппозиционная пропаганда практически полностью строится на эмоциональных отсылках к истории Великой Отечественной войны. Буквально каждый пост телеграмм-каналов содержит слова-маркеры: «каратели», «фашисты», «нацисты» применительно к силовым структурам. Наблюдается парадоксальная ситуация: с одной стороны, военная помять благодаря усилиям президентской власти достаточно прочно укоренена в народе сегодня. Причем настолько, что ее активно пытаются использовать против самой же власти. С другой стороны, в массовом сознании не хватает отсылок к коллаборационистам, карательным частям, использовавшим бчб-символику. Это следствие в том числе и того, что и советская, и наша системы образования данные темы старались деликатно обходить, чтобы не поссорить народы. Ведь известно, кто жег Хатынь…
Второй секретарь ЦК КПБ убежден:
- На мой взгляд, в текущей ситуации контрпропаганда по теме экстремистской символики и ее связи с коллаборационистами является первостепенной задачей и воспитательной, и партийной работы. Важно сохранение и поддержание доверия к нашим силовым структурам. В противном случае все знаковые мероприятия по теме Великой Отечественной войны они будут пытаться использовать против нас. Не случайно в первые дни после выборов протестующих под бчб-флагами ввели в сакральные места: к стеле «Минск - город-герой», на площадь Победы, в мемориал Минского гетто «Яма» и другие.
Республиканский пленум КПБ рассмотрел ряд вопросов, один из которых - организационно-полемическое укрепление партийных структур и повышение роли первичных партийных организаций КПБ. Также на нем принято совместное заявление ЦК и Совета КПБ в связи с попыткой совершения вооруженного мятежа и физического устранения Президента страны, членов его семьи, а также ряда должностных лиц белорусского государства.
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Карпенко: контрпропаганда по теме экстремистской символики сегодня - первостепенная задача воспитательной и партийной работы
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